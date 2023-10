EGX ble avbrutt av Just Stop Oil-demonstranter

HQ

Det siste arrangementet som har blitt avbrutt av demonstranter fra Just Stop Oil, er Storbritannias største spillarrangement. I helgen ble finalen i Tekken 7 -turneringen på EGX i London avbrutt da flere medlemmer av miljøaktivistgruppen stormet opp på scenen, blokkerte alt og sprayet oransje maling overalt, før de holdt en tale til publikum.

En talsperson for Just Stop Oil har uttalt følgende om aksjonen: "Videospill lar oss flykte inn i nye og spennende dimensjoner, men den virkelige verdens fysikk er i ferd med å ta livet av milliarderav mennesker. Hvis vi nå slipper ut mer karbon i atmosfæren, er spillet over. Spillere samarbeider for å vinne, og vi trenger disse ferdighetene for å overleve. Alle må stille opp og delta i den sivile motstanden mot ny olje og gass, for dette er ikke et spill. La oss stå sammen for å gjøre denne verdenen trygg, slik at vi kan fortsette å utforske cyberverdener."

Just Stop Oil har i årenes løp forårsaket alle mulige slags konsekvenser, blant annet ved å kaste suppe på berømte malerier i ledende museer og ved å storme inn på racerbaner, med protester mot det britiske Grand Prix-løpet på Silverstone i 2022 som en svært profilert hendelse.