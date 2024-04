EGX og Comic Con slås sammen i London i oktober.

HQ

ReedPop er arrangøren som står bak både Storbritannias største årlige spillmesse, EGX, og Comic Con, og siden både EGX og Comic Con London har funnet sted omtrent samtidig de siste årene, har ReedPop bestemt seg for å slå dem sammen.

Fra og med i år vil deltakerne på EGX og Comic Con London samles til ett kombinert og større arrangement. Messen vil som vanlig bli arrangert på ExCeL-arenaen i byen mellom 25. og 27. oktober.

Vi har fått vite at det kombinerte arrangementet vil inneholde alle de unike elementene fra de to arrangementene, inkludert Cosplay Central og Artist Alley fra Comic Con, og spillbare spill og karriererådgivningsstasjoner for spillbransjen fra EGX. I tillegg vil det som vanlig være en rekke aktiviteter og prominente gjester.

"Etter mange års suksess med både MCM Comic Con og EGX er vi glade for at vi endelig kan slå sammen disse populære popkultur- og spillarrangementene", sier Teresa Heitor Goncalves, eventdirektør i ReedPop. "Dette har vært lenge under planlegging, og teamet ser frem til å gi fansen en enda bedre opplevelse i år."

Forhåpentligvis betyr denne kombinasjonen av de to arrangementene at både EGX og Comic Con vil fortsette å blomstre og finne sted hvert år.