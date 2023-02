Eidos Montreal og Crystal Dynamics lanserer fem nye spill innen april 2028

HQ

Embracer CEO Lars Wingford bekreftet at fem nye titler vil bli utgitt fra Crystal Dynamics og Eidos Montreal innen april 2028.

Under sin kvartalsvise inntjeningspresentasjon sa Embracer Group at det anser disse spillene for å være AAA-titler. For å bli betraktet som et AAA-spill mener Embracer at et prosjekt trenger over 100 heltidsutviklere som jobber med det, et betydelig markedsføringsbudsjett og prospektert salg på over 2 millioner enheter.

Vi ble ikke fortalt mye om hva disse spillene vil være, men vi vet allerede at Crystal Dynamics jobber med et nytt Tomb Raider og hjelper til med utviklingen av Perfect Dark. Førstnevnte er i alle fall ett av spillene svensken sikter til.

Det er noen interessante IP-er Embracer kjøpte da det skaffet seg mange av Square Enix vestlige studioer, så vi kan se en omstart av minst en av dem også. Selv om 2028 absolutt virker langt unna er det fortsatt oppmuntrende å vite at det er mange prosjekter som planlegges for fremtiden.

Takk, VGC.