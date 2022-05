Eidos-Montréal har "flere" prosjekter under utvikling

HQ

Nylig fant vi ut at Eidos-Montréal har tenkt å droppe sin Dawn Engine, som blant annet ble brukt til å utvikle Deus Ex-spillene, til fordel for Unreal Engine 5. Ikke nok med det, de har også "flere" prosjekter under utvikling akkurat nå.

I en nylig livestream hvor de nye eierne Embracer ønsket Eidos-Montréal velkommen, opplyste de også at det er flere prosjekter under utvikling blant de totalt fire teamene studioet består av.

Så hva er det de har på gang? Hvis du ser livestreamen, så ser du at studioet introduseres som "hjemstedet til Deus Ex-franchisen", og det virker som at dette er det Embracer fokuserer mest på.

Betyr det at vi får et nytt Deus Ex? Man kan jo håpe.