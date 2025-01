Eintracht Frankfurt-spissen Omar Marmoush ryktes til Manchester City, ifølge kilder

HQ

Manchester City fjernet den sure smaken i munnen med de to siste kampene, 2-0 og 4-1-seire, men én ting virker klart: troppen trenger en fornyelse. Og selv om kampen om en ny Premier League-tittel er så godt som over for Pep Guardiola, har han uttrykt et ønske om å forsterke laget på vinterens transfermarked. Et av områdene som trenger flere forsterkninger er offensiven, etter at Julián Álvarez forlot laget til Atético de Madrid for 90 millioner euro i fjor.

Ifølge Daily Mail er Manchester City ute etter Omar Marmoush, spiss i Eintracht Frankfurt og landslagsspiller for Egypt. Man City og Frankfurt skal være i samtaler, og den engelske klubben skal være villig til å betale rundt 50 millioner pund for 25-åringen.

Liverpool og Arsenal skal også ha vært interessert, men Manchester City er den eneste klubben som har presset på. Simon Jones' kilder på Daily Mail sier at en avtale skal kunngjøres i løpet av de kommende dagene ettersom samtalene skrider frem, men inntil da vil alle parter benekte ryktene. Han vil tiltre umiddelbart, i håp om å rette opp den katastrofale første halvdelen av sesongen, som for øyeblikket ligger på sjetteplass i Premier League.