Eirik spiller Call of Duty: Vanguard klokken 16

I morgen slippes endelig Call of Duty: Vanguard på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series, men undertegnede har som kjent vært heldig nok til å få spille det i noen dager allerede. Derfor tenkte jeg at det hadde vært greit å gi dere nytte av dette også ved å streame i et par timer.

Dette vil i kjent stil skje fra klokken 16 til 18 i dag på GR Live-siden vår, Facebook,Youtube og Twitch. Dessverre har jeg ikke lov til å si mye om hva jeg mener om spillet før klokken 02 i natt, men noen svar skal vel kunne lures inn samtidig som at jeg viser frem både historien, Zombies og forhåpentligvis multiplayer om det er nok folk på serverne (og internettet mitt tåler både streaming og spilling)