Etter å ha blitt utsatt i over to måneder kom Crysis Remastered til PC, PlayStation 4 og Xbox One forrige fredag, og siden jeg aldri har eid en spill-PC har tiden kommet for undertegnede å se hvordan Crytek sitt beryktede spill klarer seg i dag på en Xbox One X. Du kan se hvordan det går fra klokken 16 til 18 på GR Live-siden vår, Facebook, Twitch og Youtube.