Eirik spiller Skully i dagens GR Live-sending

"Hei, Eirik. Har du mulighet til å streame Cuphead eller Fall Guys: Ultimate Knockout på PlayStation 4 neste uke?" Selvsagt, sier jeg. Klokken 10 i dag: "Du spiller Skully i stedet." Plutselig forsvant et spill jeg storkoser meg med og et spill jeg har gledet meg til i lang tid. Erstatteren er et spill som ikke vekket interessen min nok til at jeg ikke skrev om det engang da det var en del av PlayStation sin indie-presentasjon i mai. Samtidig er det litt spennede. Kanskje blir dette et av de tilfellene hvor jeg får meg en skikkelig god overraskelse. Vi får se fra klokken 16 i dag, for da vil jeg streame det på GR Live-siden vår, Facebook, Twitch og Youtube.