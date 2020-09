Eirik spiller Spelunky 2 klokken 16

Derek Yu og resten av gjengen i Mossmouth lanserte endelig Spelunky 2 til PlayStation 4 for tretten dager siden, og i morgen kommer spillet til PC også. Det er ikke rart mange gleder seg, for spillet har virkelig fått en god mottakelse. Dette har selvsagt jeg merket meg også, så jeg vil begi dra ut på utfordrende eventyr i dagens GR Live-stream. Du kan se mine første skritt fra klokken 16 på GR Live-siden vår, Facebook, Twitch og Youtube, så titt gjerne innom for en hyggelig prat og eventuelle tips.