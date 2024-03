Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes introduserer et utvalg av de hundre heltene

HQ

Hvis du noen gang har spilt Suikoden-serien, husker du sikkert at den hadde et enormt antall figurer (over 100) du kunne bruke i gruppen din. Og siden Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes er en åndelig oppfølger, utviklet av de samme folkene som en gang skapte Suikoden, er det ikke annerledes når det gjelder et veldig, veldig stort ensemble av brukbare helter.

Og nå får vi en skikkelig introduksjon av noen av dem (det er til og med tre helter som vender tilbake fra Eiyuden Chronicle: Rising) i en splitter ny trailer, som gjør en god jobb med å gi oss enda mer lyst til å spille dette. Dessverre døde en av de opprinnelige skaperne, Yoshitaka Murayama, for en måned siden og vil aldri få se prosjektet han jobbet med i så mange år.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes kommer til PC, PlayStation, Switch og Xbox 23. april, og for å gjøre det hele enda bedre er det også inkludert i Game Pass fra dag 1. Sjekk det ut i videoen nedenfor.