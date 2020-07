Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes knuser Kickstarter-målet

Du ser på Annonser

Ørene til mange av dere rykker nok til når de hører Suikoden, og det viser seg at dette gjelder over hele verden. Yoshitaka Murayama, Junko Kawano og resten av gjengen i Rabbit & Bear Studios' planer om å lage en spirituell oppfølger til serien blir nemlig en realitet.

For Kickstarter-kampanjen til Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes har vært en enorm suksess, og har mer enn doblet det grunnleggende målet før det har gått 24 timer. Faktisk har det i skrivende stund akkurat passert 10,000,000 kroner med et mål som var 4,632,035 kroner, så det arbeider seg opp mot et matlagingsminispill og New Game Plus.

Dermed kan vi altså glede oss til å se spillet på konsollene i tillegg til PC høsten 2022 om alt går som planlagt.