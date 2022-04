Eiyuden Chronicle: Rising lanseres neste måned

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes skal komme i løpet av 2023, men før det får vi forløperen Eiyuden Chronicle: Rising. Nå har endelig lanseringsdatoen for denne blitt spikret, og det er 10. mai som gjelder på PC, PlayStation og Xbox.

Hvis du har gått glipp av Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes-hypen bør du vite at det betraktes åndelig oppfølger til Suikoden-serien. Det ble finansiert via Kickstarter og knuste flere rekorder. For å forberede og gjøre oss kjent med Eiyuden-universet får vi først Eiyuden Chronicle: Rising. Dette er et sideskrollende action-RPG der du kan bytte mellom og spille som tre veldig forskjellige karakterer på reisen.

For å gjøre alt bedre slippes Eiyuden Chronicle: Rising rett på Game Pass på lanseringsdagen. Se noen bilder nedenfor.