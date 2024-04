Eks-Blizzard-sjef mener det bør være mulig å gi tips til spillutviklere

HQ

Mike Ybarra jobbet 20 år i Microsoft, hovedsakelig i Xbox-teamet, men i 2019 pakket han kofferten og satte kursen mot Blizzard. Der ble han etter hvert veteranutviklerens toppsjef, før han sluttet kort tid etter at Microsoft overtok studioet sent i fjor.

Den siste tiden har han vært svært aktiv på sosiale medier (hovedsakelig X), der han ofte skriver uventet åpenhjertig om problemer i bransjen og sine egne tanker og meninger. Nå har han vært på banen igjen og kommer med et ganske uventet forslag.

Ybarra mener det burde være mulig å gi tips til utviklere som har tilbudt noe helt spesielt med en komplett spillopplevelse der det aldri føltes som om studioet prøvde å presse deg for penger hele tiden. I slike tilfeller er det rett og slett ikke nok med en full prislapp, sier han, og når rulleteksten ruller, bør det være mulig å gi "10 eller 20 dollar til fordi det var verdt mer enn de 70 dollarene jeg først betalte, og fordi de ikke prøvde å lure meg hvert sekund".

Ybarra legger til at han vet at mange ikke liker tanken på å gi tips, men sier at det ikke vil være noe press om å gi tips fordi det skjer anonymt hjemme hos deg. Og kanskje vil et slikt system oppmuntre utviklerne til å faktisk levere noe mer ferdig og komplett uten mikrotransaksjoner, sesongkort og lignende, ettersom det plutselig kan føre til høyere inntekter.

Hva tror du, ville du vært villig til å tipse 10 dollar for et spill som du under rulleteksten mener er verdt mer for deg enn den faktiske prislappen?