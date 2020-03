Song of Horror er et episodisk skrekkspill av Protocol Games, og den siste episoden kommer om bare få uker.

Vi visste allerede at den femte episoden vil komme til PC i midten av mai, og nå har studioet og utvikleren Raiser Games utgitt en helt ny trailer for å gjøre oss klare til den kommende episoden, og her får vi også et lite gjensyn med hva som har skjedd hittil. Sjekk den ut nedenfor.