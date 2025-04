Eksklusivt: Sjekk ut tre kort fra Pokémon TCGs Scarlet & Violet - Destined Rivals-sett

HQ

Det er snart tid for et helt nytt Pokémon The Card Game -sett å gjøre sin ankomst, da det etterlengtede Scarlet & Violet - Destined Rivals -settet den 30. mai gjør sin ankomst og åpner dørene for fans å styrke samlingen sin med over 240 nye kort.

I Destined Rivals -settet må fansen forpurre den skumle planen til Team Rocket ved å slå seg sammen med dyktige og tidløse Pokémon Trainers, inkludert fanfavoritten Cynthia. Dette designet betyr at Destined Rivals ikke bare inneholder over 45 kort dedikert til Team Rockets Pokémon, men også over 85 som er basert på trenerens Pokémon, med mer enn 15 ex -kort, over 20 Trainer -kort og mer enn 45 kort som kommer med spesielle illustrasjoner.

Som du ser, er det altså mange grunner til å glede seg til Scarlet & Violet - Destined Rivals, og for å øke interessen ytterligere, har vi gått sammen med The Pokémon Company for eksklusivt å avsløre tre kort som utgjør dette settet.

Kortene har et veldig spesifikt tema, ettersom vi snakker om en del av Cynthias team. Som du kan se nedenfor, kan du forvente å kunne legge til Cynthias Roselia, Cynthias Roserade og en spesialillustrert versjon av Cynthias Roserade også. Sørg for å sjekke ut hvert kort i sin helhet nedenfor for å se hva de kan tilby spillerne, og også hvilke støttekort du trenger for å få mest mulig ut av dem.

Når det gjelder når Scarlet & Violet - Destined Rivals lanseres, vil settet bli tilgjengelig over hele verden 30. mai 2025.