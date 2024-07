Eksterne oversettere for Nintendo blir ikke kreditert på riktig måte

HQ

Det ligger mye arbeid bak oversettelsene. Tenk bare på hvor mange av favorittspillene våre som ville vært nesten uspillbare uten undertekster på morsmålet vårt, eller til og med en skikkelig dubbing i noen tilfeller. Enkelte eksterne oversettere som har jobbet med Nintendo-titler, sier imidlertid at de ikke har blitt kreditert på riktig måte.

I samtaler med Game Developer har flere kilder - som ønsker å være anonyme - uttalt at spillgiganten ikke har kreditert dem ordentlig på store titler som The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Animal Crossing: New Horizons og flere.

En ansatt som siden har gått frilans, sa at de ble kreditert mesteparten av tiden, men at det kunne variere avhengig av utvikler. "Jeg husker ett prosjekt der selskapet bestemte seg for ikke å nevne de interne testerne i rulleteksten. Dette var et av Professor Layton-spillene fra Level-5. Nintendo of Europe håndterte lokaliseringen og utgivelsen av Layton-serien på den tiden. Oversetterne på det prosjektet protesterte kraftig mot denne avgjørelsen, men til slutt ble ikke testerne kreditert for dette prosjektet," sier de.