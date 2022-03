Ekstremt detaljert Doom Eternal Cacodemon-statue kan nå forhåndsbestilles

HQ

Ville ikke nerdealteret ditt sett mye fetere ut med en Cacodemon? Nå kan du fikse nettopp dette ettersom Bethesda har avduket en ekstremt detaljert Doom Eternal Cacodemon-statue, som nå er tilgjengelig for forhåndsbestilling via deres nettbutikk. Den koster $135 (omtrent 1200 kroner), men du kan få 10% rabatt om du melder deg på nyhetsbrevet deres.

Kun 1200 av disse relativt store (17,78 x 13 x 23,8 cm) og håndmalte statuene blir produsert, og leveres med "the snowy ruins of the Cursed Citadel"" som bakgrunn. Cacodemon-statuen leveres i juni, og vi antar at den vil bli utsolgt ganske fort, så sørg for at du bestiller nå hvis du vil ha den. Se en presentasjonsvideo nedenfor.