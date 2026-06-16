«El Niño», som feier over Stillehavet, ser ut til å bli det sterkeste værfenomenet de siste 70 årene

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Overflatetemperaturen i det tropiske Stillehavet har steget til over terskelverdiene for det værfenomenet som kalles El Niño, som forårsaker perioder med ekstrem tørke i Asia og Oseania. Dette vil være særlig bekymringsfullt for Australia, en av verdens største eksportører av hvete, sukker og storfekjøtt, i den tettest befolkede regionen på kloden. Det skjedde allerede en El Niño-hendelse i 2015 og 2016, som forårsaket omfattende tørke og reduserte kornproduksjonen, men denne hendelsen, som nå begynner, forventes å bli den sterkeste siden 1950, ifølge prognosemodeller.

Det australske meteorologibyrået rapporterte i en uttalelse (rapportert av Reuters) at «Prognosene peker mot en sterk til svært sterk El Niño-hendelse, basert på omfanget av oppvarmingen i det sentrale tropiske Stillehavet. Omtrent halvparten av modellene indikerer at denne hendelsen kan nå et toppnivå blant de høyeste som er observert siden 1950.»