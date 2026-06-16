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Verdensnyheter

«El Niño», som feier over Stillehavet, ser ut til å bli det sterkeste værfenomenet de siste 70 årene

Landbruksproduksjonen i Australia og store deler av Asia vil trolig bli hardt rammet av tørke, mens kraftige regnvær forventes å herje i Amerika.

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Overflatetemperaturen i det tropiske Stillehavet har steget til over terskelverdiene for det værfenomenet som kalles El Niño, som forårsaker perioder med ekstrem tørke i Asia og Oseania. Dette vil være særlig bekymringsfullt for Australia, en av verdens største eksportører av hvete, sukker og storfekjøtt, i den tettest befolkede regionen på kloden. Det skjedde allerede en El Niño-hendelse i 2015 og 2016, som forårsaket omfattende tørke og reduserte kornproduksjonen, men denne hendelsen, som nå begynner, forventes å bli den sterkeste siden 1950, ifølge prognosemodeller.

Det australske meteorologibyrået rapporterte i en uttalelse (rapportert av Reuters) at «Prognosene peker mot en sterk til svært sterk El Niño-hendelse, basert på omfanget av oppvarmingen i det sentrale tropiske Stillehavet. Omtrent halvparten av modellene indikerer at denne hendelsen kan nå et toppnivå blant de høyeste som er observert siden 1950.»

«El Niño», som feier over Stillehavet, ser ut til å bli det sterkeste værfenomenet de siste 70 årene
Shutterstock

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