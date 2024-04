El Paso, Elsewhere skal filmatiseres.

HQ

El Paso, Elsewhere er et tredjepersons skytespill som ble lansert i september i fjor. Takket være alle de andre store lanseringene på den tiden har det kanskje ikke fått så mye oppmerksomhet, men det har en svært positiv vurdering på Steam akkurat nå.

Og nå får det sin egen filmatisering. Deadline melder at Oscar-nominerte LaKeith Stanfield skal spille hovedrollen. Historien vil dreie seg om James Savage, hovedpersonen spilt av Stanfield, som prøver å hindre kjæresten sin i å begå et ritual som ødelegger verden.

El Paso, Elsewhere er et actioneventyrspill med et lignende premiss. Du kjemper deg gjennom et motell fylt med vampyrer, varulver og andre skapninger du helst ikke vil møte i en bakgate.