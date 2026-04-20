El Presidente kan bokstavelig talt flytte fjell i Tropico 7
Den første delen av gameplayet for simuleringstittelen har blitt delt, og det er tydelig at presidentens fullmakter aldri har vært så vidtrekkende.
Selv om det ennå ikke har en fast utgivelsesdato knyttet til det, er 2026 året da den syvende hoveddelen i Tropico-serien vil gjøre sin ankomst. Utvikleren Gaming Minds Studio kommer tilbake en gang i nær fremtid for å gi spillerne den ultimate kontrollen over et øyparadis, i rollen som den alltid elskede og feilfrie lederen, El Presidente.
Lanseringen nærmer seg og spillet forventes å debutere på PC, Xbox Series X / S og PS5, til og med som en dag en inkludering på Game Pass Ultimate og PC Game Pass, og nå har utgiveren Kalypso delt det første partiet med gameplay for Tropico 7.
I klippet får vi se hvordan faktiske fjell nå kan flyttes under presidentens ordre. Men utover dette blir vi lovet at det vil være fem kampanjekart å ta fatt på, de største skjærgårdsøyene i seriens historie å utforske, et omarbeidet militært system, nye tilpasningsmuligheter for El Presidente og hans episke palass, og naturligvis en hel mengde politisk turbulens å navigere i, eller som pressemeldingen omtaler det: "bollocks".
