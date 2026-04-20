El Presidente kan bokstavelig talt flytte fjell i Tropico 7

HQ

Selv om det ennå ikke har en fast utgivelsesdato knyttet til det, er 2026 året da den syvende hoveddelen i Tropico-serien vil gjøre sin ankomst. Utvikleren Gaming Minds Studio kommer tilbake en gang i nær fremtid for å gi spillerne den ultimate kontrollen over et øyparadis, i rollen som den alltid elskede og feilfrie lederen, El Presidente.

Lanseringen nærmer seg og spillet forventes å debutere på PC, Xbox Series X / S og PS5, til og med som en dag en inkludering på Game Pass Ultimate og PC Game Pass, og nå har utgiveren Kalypso delt det første partiet med gameplay for Tropico 7.

I klippet får vi se hvordan faktiske fjell nå kan flyttes under presidentens ordre. Men utover dette blir vi lovet at det vil være fem kampanjekart å ta fatt på, de største skjærgårdsøyene i seriens historie å utforske, et omarbeidet militært system, nye tilpasningsmuligheter for El Presidente og hans episke palass, og naturligvis en hel mengde politisk turbulens å navigere i, eller som pressemeldingen omtaler det: "bollocks".

Se spilltraileren nedenfor, og følg med for mer fra Tropico 7.