Elden Ring avslører alt du må vite i ny trailer

Vi er nå bare fem dager unna lanseringen av etterlengtede Elden Ring, og både demoene og hint fra noen av de som nå anmelder spillet får det til å virke som om dette kan bli et mesterverk som får høyeste poengsum av mange. Den nyeste traileren gjør ikke akkurat troen på dette mindre.

FromSoftware og Bandai Namco har gitt oss en såkalt "Overview trailer" for Elden Ring, noe som betyr at den oppsummerer nesten alt man bør vite om spillet i løpet av de seks minuttene den varer. Her får vi vite litt om hvem man spiller som, den mystiske verdenen, historien, kule venner og fiender, hint om hvilke hemmeligheter som skjuler seg rundt omkring, informasjon om hvordan dette blir mer tilgjengelig enn de andre FromSoftware-spillene, hvordan man tilkaller hjelp og mer. Kort sagt: en smakebit på hvorfor dette raskt kan bli et av de beste spillene på flerfoldige år.