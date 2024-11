Elden Ring blir reimaginert som et isometrisk RPG i ny fan art

HQ

Som det fenomenale Baldur's Gate III (og mange andre spill før og siden) beviste i fjor, er isometriske rollespill ikke bare noe som hører fortiden til. Vi vil sannsynligvis se mange flere i fremtiden, og en Elden Ring -fan har forestilt seg hvordan det ville vært hvis FromSoftware også laget et.

Brukeren fanica98 på Reddit la ut en serie bilder som viser steder fra Elden Ring som om de var fra et ovenfra-og-ned-perspektiv. Slott ser ut som flotte bakgrunner til dine isometriske eventyr, og Mountaintops of the Giants ser ikke på langt nær så kjedelig ut når du kan se det iskalde landskapet strekke seg ut foran deg.

Alle stedene ser merkelig nok ut som om de passer til dette perspektivet, og hvis moddere kan gi Elden Ring et førstepersons POV, kan de kanskje gjøre det samme her. Hvordan kamp vil fungere med den modulen aner vi ikke, men galere ting har blitt gjort.