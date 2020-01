Elden Ring blir trolig vist frem på Taipei Game Show

Elden Ring er fortsatt et stort mysterium. Det florerer av rykter om spillet som ble avslørt på fjorårets E3, men vi vet intet konkret om det. Det virker ikke som at studioet vil løfte sløret helt enda, men noe tyder på at vi i hvert fall snart får en ny trailer.

Daniel Ahmad har nemlig spottet på Sonys plan for det kommende Taipei Game Show, som går av stabelen den 6. februar, at Elden Ring vil bli vist frem under showet. Det kan godt hende at det bare er den allerede eksisterende traileren som vises på nytt, men vi krysser fingrene for at de viser en helt ny en.

Han har skrevet følgende via Twitter:

"Elden Ring will be at Taipei Game Show (Feb 6-9th) according to Sony's TGS 2020 exhibition page. The game will not be playable and only available in video format. Which suggests either a new trailer or repeat of the E3 trailer. "

Du kan se den originale traileren fra Elden Ring nedenfor.