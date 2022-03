Elden Ring er en kjempesuksess - allerede 2022s mestselgende spill

HQ

Selv om diskusjonene rundt hvor vanskelige og tilgjengelige spill skal være dukker opp hver gang From Software slipper et nytt spill ble det raskt tydelig at Elden Ring ville bli studioets mest populære spill selv blant gjennomsnittlige spillere. Dette er salgstallene i USA klare bevis på.

For Mat Piscatella og resten av den amerikanske NDP-gruppen som registrerer salg av både maskinvare, tilbehør og spill over dammen avslører at Elden Ring ikke bare ble det mestselgende spillet i februar til tross for å ha blitt sluppet bare tre dager før mars, men allerede er 2022s mestselgende spill ved å slå Pokémon Legends Arceus, Horizon Forbidden West og Call of Duty: Vanguard. Grunnen til at Horizon allerede er på tredjeplass skyldes at spillet var det mestselgende spillet på PlayStation 4 og PlayStation 5 i forrige måned, mens Elden Ring tronet øverst på Xbox.

Når det gjelder konsollene solgte Nintendo Switch best i USA med klar margin, men PlayStation 5 leder fortsatt statistikken for inntekter i 2022 siden den solgte mest i januar og koster mer.