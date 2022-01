Elden Ring er ferdig - feirer med gameplay før lansering i februar

HQ

Vi er nå nøyaktig en måned og en dag unna å få spille Elden Ring, så dagens annonsering er langt fra overraskende selv om den er meget gledelig.

Bandai Namco og FromSoftware kan nemlig bekrefte at Elden Ring har "gone gold", noe som betyr at spillet nærmest er ferdig og sendes for å kopieres på blu-ray og lastes opp til PlayStation Store, Xbox Store, Steam og lignende. Utviklerne jobber likevel på en oppdatering som må lastes ned på lanseringsdagen, så vær forberedt på det om du kjøper et fysisk eksemplar.

For å feire anledningen har de også offentliggjort en over 45 minutter lang video hvor vi får servert en god dose gameplay mens utviklerne forteller akkurat hvorfor dette spillet høres ut som studioets beste...noe som sier litt.