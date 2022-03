Elden Ring er Storbritannias største "Non-FIFA/COD"-lansering siden 2018

HQ

Elden Ring ble nylig lansert, og selv om FromSoftware har en del arbeid foran seg når det gjelder den tekniske finpussingen av opplevelsen på tvers av plattformene, så later det til at forbrukere over hele verden responderer meget positivt på lanseringen.

Faktisk kan GamesIndustry, via data fra GSD, nå slå fast at Elden Ring er Storbritanniast største spillansering siden 2018, hvis man altså ikke medregner FIFA- og Call of Duty-lanseringer.

Det betyr også at spillet har slått salgstallene for Cyberpunk 2077, Halo Infinite, Assassin's Creed Valhalla og Horizon Forbidden West, for å nevne noen få.

Det har imidlertid ikke klart å slå Red Dead Redemption 2 som kom i oktober 2018.