Elden Ring får en ny utvidelse (på en måte) takket være en ny mod

Hvis du av en eller annen grunn har vandret rundt i The Lands Between og håpet å bli knivstukket oftere, så har du flaks, da modder Klibrius har lagt til det de kaller Elden Ring Expansion til Elden Ring Nexus.

Som Klibrius 'første mod oppført på Nexus, er vi ennå ikke sikre på effektiviteten av denne "utvidelsen", men den lover mye. Flere fiender vil streife rundt i den åpne verdenen, og du vil ha over 40 nye innkallinger for å takle dem med.

Dessuten, hvis du er en jomfruløs taper, kan du nå tilkalle Melina, Sellen, Millicent og Dragon Maiden til din side. Takket være den økte tilkallingsrekkevidden kan du ta med deg dine allierte nesten hvor som helst.

Det kanskje mest interessante med denne modulen er at Klibrius har lagt til en krig mellom Caelid og Leyndell. Den kongelige hovedstaden var ofte under beleiring i historien til Elden Ring, og likevel kan vi nå se noe av den handlingen for oss selv, ettersom styrkene fra begge sider vil ta hverandre i den åpne verdenen.

Elden Ring Expansion mod er nå ute i versjon 1.0, men du kan forvente endringer i fremtiden.