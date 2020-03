Elden Ring får musikk av Yuka Kitamura

FromSoftware er kjent for å ha ganske få utskiftninger mellom hvert spill, noe som nok er en av grunnene til at Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice og Dark Souls-spillene alle er av ekstremt høy kvalitet. Dette gjelder også musikken, så det er godt å høre at Elden Ring ikke vil være et unntak.

Yuka Kitamura, som bidro i Bloodborne og var hovedkomponisten i både Dark Souls III og fjorårets Sekiro, har endelig bekreftet at hun også skal lage musikken i Elden Ring. Dermed kan vi forvente de samme, stemningsbyggende tonene og korene i samarbeidet med George R.R. Martin. Nå får vi bare håpe at det snart kommer noe gameplay fra spillet med knallgod musikk også.