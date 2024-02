Elden Ring får offisiell manga

HQ

Elden Ring får sin egen offisielle manga i farger. Tidligere hadde Elden Ring en webcomic som var mye mer fokusert på å parodiere Tarnished sin reise mot å bli Elden Lord.

Nå er imidlertid en ny manga på trappene fra tegneren Hand Punch og utgiveren Kadokawa Co. Det ser ut til at den kommer til å ha en tone som ligner mer på det opprinnelige spillet, og her er hva Hand Punch har å si om den:

"Jeg er beæret over å ha ansvaret for komikaliseringen av et stort verk, men samtidig føler jeg et stort ansvar og press. For oss er Elden Ring ikke bare et spill, det er en kunstform. Vi brenner for arbeidet vårt, men det har vært mange vanskeligheter i den kreative prosessen. Men som dette arbeidet har lært meg, tror jeg at hvis du overvinner vanskeligheter, vil det alltid være lys."

Kadokawa kom med en oppsummering av handlingen og hva vi kan forvente oss når mangaen slippes 29. mars:

"Det storslåtte eventyret i actionrollespillet Elden Ring er nå tilgjengelig som tegneserie i farger. Historien følger en av The Tarnished som, ledet av velsignelser, nådde The Lands Between og legger ut på en reise for å bli den neste Elden Lord. Underveis møter han sjarmerende figurer, utforsker ulike fangehull, kjemper mot mektige bosser og mye mer."

Kommer du til å lese mangaen Elden Ring?