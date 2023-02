Elden Ring feirer 20 millioner solgte eksemplarer

HQ

Elden Ring feirer straks sitt første jubileum, men selv et år etter utgivelsen ser det ut til at FromSoftwares nyeste RPG fortsatt er utrolig populært.

Som lagt ut på Elden Rings Twitter-side passert spillet nylig 20 millioner spillere som har startet sin søken i The Lands Between for å bli Elden Lord.

Selv om Elden Ring feirer disse enorme salgs- og spillermilepælene er det mange fans som allerede har fullført spillet, oppnådd alle avslutningene og leter etter noe annet. Mange gleder seg nemlig til annonseringen av DLC for Elden Ring, noe som antas å være sikkert med tanke på den nevnte suksessen og et par hint.

Imidlertid har ingen slik kunngjøring kommet i skrivende stund, og det ser ut til at fansen bare må holde på håpet om at FromSoftware jobber med mer enn Armored Core VI: Fires of Rubicon.