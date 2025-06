Elden Ring filmregissør Alex Garland avslører at han er på sin syvende gjennomspilling

HQ

Alex Garland er mannen som skal styre live-action-debuten til Elden Ring via en ny film med A24. Garland er ikke nødvendigvis kjent for sine spillferdigheter, men for alle som tviler på hans erfaring i The Lands Between, ser han ut til å være en Elden Ring proff.

I en samtale med IGN sa Garland at han ikke ville si noe om filmen, men han har snakket om spillet. Han er for øyeblikket på sin syvende gjennomspilling, avslørte han, og sa at den sjefen han hadde det tøffest med var Malenia.

"Jeg bare kaster meg over [sjefer] igjen, og igjen, og igjen. Det var teknikken jeg lærte med Dark Souls. Det er ikke det at du blir bedre, det er mer som apekatter med skrivemaskiner. Du bare fortsetter å gjøre det, og til slutt en dag er de døde."

Det virker som Garland er godt kjent med FromSoftware-spillene sine, da. Kanskje han kan ta en titt på resten av studioets IP etter Elden Ring -filmen, hvis den blir en suksess.