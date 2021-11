Elden Ring forventes å selge fire millioner eksemplarer på fem uker

HQ

FromSoftwware har gått fra å være en relativt obskur utvikler til å være en av de absolutt største og mest anerkjente studioene. Men deres spill er fortsatt ikke for alle, mest på grunn av deres vanskelighetsgrad, men det forhindrer ikke Bandai Namco i å ha store forventninger til det kommende Elden Ring.

Under en nylig Q&A med investorer slår utgiveren nemlig fast at de forventer at Elden Ring selger omtrent fire millioner eksemplarer i løpet av spillets første fem uker på hyllene.

"As a future major title, "ELDEN RING" is scheduled to be released in February 2022. It has been highly evaluated by the game industry and game fans, having won numerous awards at game events in Europe even before its release, and is expected to sell 4 million units (worldwide including Japan) during this term."

Kommer du til å kjøpe Elden Ring ved lansering? Se også våre topp 5 favorittbosser fra den lukkede betaen i videoen nedenfor.