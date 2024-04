Elden Ring fullført med saksofon uten skade fra fiender

HQ

Etter at Elden Ring ble lansert har vi sett et tonn med innholdsskapere, speedrunnere og andre som har gjort spillet vanskeligere for seg selv, fordi noen tilsynelatende ikke synes FromSoftware-spill er vanskelige nok.

Dr. DeComposing er en av disse skaperne, som bestemte seg for å slå spillet med en saksofon. Dessuten kan han ikke bli truffet. Det er ganske imponerende å se ham banke Malenia sønder og sammen med noen få treff i videoen nedenfor.

Han klarte å samle alle de store runene med denne builden og ved å spille via en saksofon, en ganske imponerende bragd for å si det mildt, men Dr. DeComposing har ikke noe ønske om å stoppe disse utfordringsløpene, ettersom han går for et no-hit løp uten å øke i nivå neste gang.