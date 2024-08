Elden Ring har fortsatt mer enn 150 000 spillere om dagen på Steam

HQ

FromSoftwares episke fantasy-eventyr, med sin mildt sagt utfordrende spillverden, er fortsatt enormt populært, og til tross for at Elden Ring nå er mer enn to år gammelt, flokker mer enn 150 000 spillere seg til det hver dag.

Den store utvidelsen Shadow of the Erdtree har selvsagt bidratt til å opprettholde og fornye interessen for den mørke fantasiverdenen, men uansett hvordan man vrir og vender på det, er 150 000 daglige spillere fortsatt et svært imponerende tall.

Spesielt for det som på papiret skal være et relativt nisjespill, og kanskje dette nå kan oppmuntre From til å vurdere flere utvidelser, noe fansen på nettet høylytt ber om. Selv om de eksplisitt har sagt at ingenting av den slags vil skje.

Hva tror du, vil det komme flere utvidelser for Elden Ring, og spiller du fortsatt spillet?