Det er ingen hemmelighet at det er mange, mange milioner som elsker Elden Ring, og det var også relativt kort tid etter lansering klart at dette vil bli et av de best anmeldte spillene på lenge.

Det skulle imidlertid vise seg å være en underdrivelse, for som ResetEra bemerker, så det ser ut til at Elden Ring har vunnet flere Game of the Year-priser enn noe annet spill noensinne. Totalt er det talt opp 324 priser, noe som gjør at spillet slår The Last of Us: Part II med sine 322 priser.

Av de 324 ble 281 gitt av pressen, og 43 ble gitt gjennom avstemninger fra fans, så noe tyder på at Elden Ring nå kan regnes som et av tidenes mest hedrede spill.