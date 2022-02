Elden Ring krever overraskende mye på PC

HQ

Like før helgen var tydeligvis noen hos FromSoftware, Bandai Namco eller Valve litt for ivrige på labben og la ut noen overraskende høye minimumskrav for PC-utgaven av Elden Ring før informasjonen raskt ble fjernet. Mange håpet nok at dette skyldes det var noe feil siden kravene var overraskende høye, men det er ikke tilfellet.

Nå har Elden Ring sine PC-krav blitt skikkelig offentliggjort, og det viser seg at Elden Ring uten tvil blir det mest krevende spillet fra FromSoftware, særlig RAM-messig. Her er systemkravene:

Minimum:





Prosessor: Intel Core i5 8400 eller AMD Ryzen 3 3300X



Grafikk: Nvidia GeForce 1060 3GB eller AMD Radeon RX 580 4GB



Minne: 12GB RAM



Lagringsplass: 60 GB



DirectX: 12



Anbefalt:





Prosessor: Intel Core i7 8700K eller AMD Ryzen 5 3600X



Grafikk: Nvidia GeForce 1070 8GB eller AMD Radeon RX Vega 56 8GB



Minne: 16GB RAM



Lagringsplass: 60 GB



DirectX: 12



Hvordan ser dette ut for din del?