Elden Ring: Nightreign avslører siste spillbare karakter i lanseringstrailer

Snart skal vi få begi oss ut i en forskrudd versjon av The Lands Between sammen med vennene våre, der vi nok en gang skal kjempe mot titaniske bosser i Elden Ring: Nightreign. Den roguelike spin-offen basert på FromSoftwares mest suksessrike spill er snart her, og en ny lanseringstrailer varsler dets ankomst.

Lanseringstraileren gir oss noen fine filmsekvenser av heltene våre som står overfor Lords of Night. I traileren får vi også se en sniktitt på Revenant, spillets ryktede åttende Nightfarer eller spillbare karakter.

Vi får ikke en omfattende titt på evnene hennes, men det ser ut til at hun kan bruke påkallelser for å hjelpe i kamper. Spillerne vil selv kunne finne ut av evnene hennes når Elden Ring: Nightreign lanseres 30. mai til Xbox, PlayStation og PC.