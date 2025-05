Elden Ring: Nightreign er her! Vi forteller hvorfor du bør glede deg til å spille det

Spenningen rundt FromSoftwares Elden Rings-verden har aldri forsvunnet siden action-RPGet kom i 2022 og imponerte mange av oss enormt. I årene som har fulgt har spillet blitt utvidet med en ambisiøs og anerkjent utvidelse, og nå skal det vokse enda mer med en dedikert flerspillerfokusert spinoff kjent som Elden Ring: Nightreign.

Når det lanseres i morgen, 30. mai, på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X/S går Elden Ring: Nightreign en annen vei enn originalen ved å ha et betydelig større fokus på samarbeid og lagspill. I dette spillet er ideen å slå seg sammen med to venner eller allierte, som en av åtte spillbare Nightfarer-karakterer, og å våge seg dypt inn i Limveld-området for å jakte på mektige skapninger og fiender, styrke seg og til slutt forberede seg på en siste kamp med en farlig boss kjent som en Nightlord. I likhet med Nightfarers er det åtte Nightlords å overvinne, og spenningen i kampen er bare én av mange grunner til at du bør være spent på å hoppe inn i Elden Ring: Nightreign.

For ytterligere å fremheve og utdype dette punktet har vi laget en hendig video sammen med FromSoftware og Bandai Namco for å fremheve fem kjernegrunner til hvorfor du bør spille Elden Ring: Nightreign. Dette inkluderer Nightfarers og Nightlords, i tillegg til noen andre interessante elementer, for eksempel hvordan spillet er ideelt for Elden Ring-veteraner og også fans som ønsker å dyppe tærne inn i franchisen for første gang, pluss dag- og nattsyklusen som påvirker hvordan du utforsker verden.

Husk å sjekke ut videoen vår under, og selvsagt hoppe inn i Elden Ring: Nightreign når det lanseres på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series-konsollene den 30. mai.