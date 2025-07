Elden Ring: Nightreign legger til duo-modus

HQ

FromSoftware har offisielt avslørt at Elden Ring: Nightreign vil motta sin etterlengtede duo-modus 30. juli 2025. Oppdateringen, kalt "Duo Expeditions", kommer som en del av patch 1.02 og lar to spillere slå seg sammen mot spillets brutale utfordringer. Kunngjøringen ble gjort på Elden Ring X (tidligere Twitter) -kontoen med linjen: "Ta på deg Nattens redsler som to likesinnede sjeler."

Da Nightreign ble lansert tidligere i år, var det begrenset til solo- og trio-modus - et uvanlig oppsett som utløste diskusjon blant fansen. Med tillegget av et dedikert duo-alternativ kommer co-op-tilbudet nærmere i tråd med spillernes forventninger.

Salgsmessig har Nightreign allerede vist seg å være en kolossal hit. Spillet solgte over 2 millioner enheter i løpet av de første 24 timene, og har nå passert 5 millioner solgte enheter på verdensbasis på under to måneder. I mellomtiden fortsetter den større Elden Ring-serien å blomstre: Det opprinnelige spillet har solgt over 30 millioner enheter, og utvidelsen Shadow of the Erdtree har passert 10 millioner.