Elden Ring: Nightreign traileren gjør bruk av Evanescence sin beste låt

HQ

Elden Ring: Nightreign har avslørt sitt åttende og siste karakteralternativ: The Revenant. Vi fikk ikke bare én, men to trailere sentrert rundt Revenant. Den første er en vanlig trailer som viser hennes evner og nytteverdi i kamp.

Revenant er hovedsakelig en støttespesialist, og kan vekke døde allierte fra gulvet. Bringe dem til liv, om du vil. Hun kan også tilkalle en massiv skjelettånd som kan skyte laserstråler. I den andre traileren ser vi mer av Revenant, men det er backingsporet som virkelig skaper overskriftene her.

FromSoftware har bestemt seg for å gå all-in på nu-metal-stemningen med Evanescence's Bring Me to Life som spilles i bakgrunnen av traileren. Hvis du ikke trodde du kunne bli mer hyped opp for roguelike, kan du tro om igjen.

Elden Ring: Nightreign Bring Me Me Life lanseres 30. mai til Xbox, PlayStation og PC.

HQ