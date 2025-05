Elden Ring: Nightreign vil få justert vanskelighetsgraden etter nettverkstesten

HQ

Elden Ring: Nightreign er bare noen uker unna utgivelsen. Flerspillerspillet Elden Ring spin-off markerer FromSoftwares første forsøk på en fullstendig samarbeidsopplevelse med et av sine Soulsborne-lignende spill, og selv om det er mange ting spillerne vil kjenne igjen, er det også mange nye funksjoner.

Alt dette betyr at det var en utfordring for utviklerne å balansere spillet, og i et nylig intervju med PlayStation Blog snakket regissør Junya Ishizaki om hvordan spillets balanse vil endre seg mellom nettverkstesten og den endelige utgivelsen.

"Under nettverkstesten syntes noen spillere at det var vanskelig å forstå hvilke elementer som var synlige på kartet, og sa at det var vanskelig å identifisere neste trinn eller hvordan man bruker noen av bevegelsessettene til figurene", sa Ishizaki. "For å løse disse problemene gjorde vi noen endringer slik at informasjonen ble formidlet tydeligere til spillerne under spillingen."

"Vi fikk også mange nyttige tilbakemeldinger om vanskelighetsgraden. Vi gjorde noen justeringer for å finne en balanse som gjør spillet utfordrende etter hvert som du gjør fremskritt, men likevel overkommelig. Gladius, en av Nightlords, vil også få noen oppdateringer, så spillerne har det å se frem til i det endelige spillet."

Det er ikke klart om Gladius enten blir vanskeligere eller lettere å kjempe etter disse endringene, men vi kan tenke oss at det er sistnevnte. Det er sjelden FromSoftware gjør en sjef vanskeligere etter tilbakemeldinger fra spillere, og med tanke på at Ishizaki nevner at det i det endelige spillet er en funksjon som forteller deg svakhetene til Night Lord du kjemper mot, ser det ut til at du vil ha litt lettere for å ta ned disse fiendene i sluttspillet.