Elden Ring: Nightreigns nyeste karakter kan slå drager

Elden Ring: Nightreign lar deg ikke bygge din egen figur, slik det originale Elden Ring gjør, men det gir deg åtte spillbare figurer å velge mellom, hver med sine egne styrker og svakheter som hjelper deg og teamet ditt med å komme nærmere å beseire hovedbossen på slutten av et løp.

Den siste karakteren som ble avslørt er Raider, en enorm kriger som ser ut som om han nettopp har gått av båten fra Assassin's Creed Valhalla eller God of War. I tillegg til å slåss med en enorm øks, har han også en evne til å slå fiender med knyttnevene og noen søte brytetriks.

Det virker som om han er veldig inspirert av Hoarah Loux-bosskampen, men denne gangen kjemper han på din side. Som du kan se i traileren, har Raider en rekke bevegelser han kan bruke for å straffe fiendene dine, inkludert en uppercut til en drage. Vi er ikke sikre på hvor mange av disse evnene som er unike for Raider, eller om de er inkludert i våpen via Ashes of War, men det er tydelig at denne nye karakteren ønsker å være i fronten av kampene, og sette seg fast med de våpnene han har for hånden, selv om det bare er hendene hans.

Elden Ring: Nightreign lanseres 30. mai til Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 & 5 og PC.