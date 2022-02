Elden Ring- og Dark Souls-skaperen avslører favorittbossen sin

HQ

FromSoftware er mest kjente for sine utfordrende spill, men for de av oss som nyter dette er studioet også beryktet for kule fiender. Å høre hva spillerne tenker er selvsagt gøy...hva skaperne selv mener er enda bedre.

Derfor er det gøy at min tidligere kollega Gillen McAllister har snakket med en rekke utviklere om hvilke bosser fra de såkalte Souls-spillene som er best eller mest minneverdige. Artikkel starter sannelig bra også, for den første som deler meningen sin er selveste Demon's Souls-, Dark Souls-, Sekiro: Shadows Die Twice- og Elden Ring-skaperen Hidetaka Miyazaki. Han sier at bossen han i alle fall er mest stolt er Old Monk fra Demon's Souls. For de som ikke vet det er denne ganske spesiell siden det er en sjanse for at en annen spiller kontrollerer denne om du er koblet på internett. Dette er også en av grunnene til at Miyazaki-san er stolt av denne siden andre hos FromSoftware og Sony kritiserte designet og valget. Sjefen selv var likevel klar på at han virkelig ønsket å fullføre dette, noe han ikke angrer på etter spillernes tilbakemeldinger gjennom årene.

Klikk deg gjerne inn på artikkelen for å se hvor mye folk elsker bossene i blant annet Bloodborne og Sekiro: Shadows Die Twice også.

Hvilken boss er din favoritt i Souls-spillene?