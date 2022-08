Elden Ring- og Ghost of Tsushima-fans bør følge med på Where Winds Meet

Kinesiske utviklere har virkelig vist frem mye spennende de siste årene, men mange av prosjektene har plutselig forsvunnet under radaren. Forhåpentligvis skjer ikke det samme her.

Everstone Games' Where Winds Meet virker tross alt som det tar de beste delene av Assassin's Creed, Elden Ring, Ghost of Tsushima og Nioh i annonseringstraileren sin. For når vi blir tatt til det som virker å være aldeles nydelig Kina på 900-tallet, hvor både sverdkyndige personer og overnaturlige skapninger er klare for kamp mot oss som kan velge mellom en drøss av ulike kampstiler og våpen har jo spillet allerede krysset av en del punkter som vekker min interesse. Å slenge på muligheten til å snike, bruke overnaturlige egenskaper, tilsynelatende nysgjerrighetspirrende utforskning og en historie som endrer seg basert på valg vi tar gjør ikke ventetiden på mer konkret informasjon lettere. Vi vet jo ikke engang hva spillet kommer til.