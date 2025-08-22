Elden Ring on Switch 2 sliter angivelig med alvorlige bildefall

HQ

Å kunne ta med seg spillene sine på farten er, akkurat som forgjengeren, en av Switch 2s største styrker. Mange titler har allerede vist seg å fungere godt på Nintendos håndholdte maskin - men dessverre ser det ikke ut til å være tilfelle med den kommende Switch 2-versjonen av Elden Ring.

På det pågående Gamescom-arrangementet er en demo av Elden Ring for Switch 2 tilgjengelig for å prøve. Flere deltakere har rapportert at bildefrekvensen noen ganger faller kraftig, og stuper så lavt som 15 bilder per sekund i visse områder. Felix Sanchez fra NintendoLife kommenterte i en video :

"Det er virkelig ille, og jeg forstår hvorfor de ikke vil at du skal se dette, for wowie zowie, det er forferdelig."

Ifølge rapporter har Bandai Namco forbudt besøkende å filme eller dele spillopptak av Switch 2-versjonen. Sanchez fortsatte :

"Selvfølgelig kommer du aldri til å se lyset av dette - kanskje det bare vil bli utgitt i den tilstanden, men jeg kan ikke forestille meg at de vil gjøre det. Det var som å spille Ocarina of Time. Det var 20 bilder i sekundet, og noen ganger tenkte jeg: "Dette har sunket [til] 15 bilder i sekundet."

Ingen bekreftet utgivelsesdato er kunngjort ennå utover "en gang i år" for Elden Ring: Tarnished Edition på Switch 2. Denne utgaven vil også inkludere fjorårets Shadow of the Erdtree-utvidelse. Forhåpentligvis kan FromSoftware rette opp ytelsesproblemene før lansering.