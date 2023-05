Elden Ring: Shadow of the Erdtree er tilsynelatende langt unna

HQ

Ifølge data fra FromSoftwares morselskap, Kadokawa, vil vi kanskje ikke se den etterlengtede utvidelsen til Elden Ring, Shadow of the Erdtree, så tidlig som vi kanskje hadde trodd.

Som de økonomiske resultatene fra Kadokawa leser, ser det ut til at den eneste tittelen som kommer fra FromSoftware det neste året er Armored Core VI: Fires of Rubicon. I rapporten er Elden Ring: Shadow of the Erdtree oppført, men det er under "middels til langsiktig retning."

Det ser ut til at Kadokawa ønsker å maksimere fortjenesten på Elden Ring ved å forlenge levetiden til IP-en. Dette betyr at vi sannsynligvis ikke vil se utvidelsen før tidligst rundt denne tiden neste år.

I det minste vil FromSoftware-fans få en ny tittel i år, ettersom Armored Core VI lanseres i august. Likevel, for de som ønsket å se hva Shadow of the Erdtree handlet om, kan denne ventetiden være smertefull.