Elden Ring: Shadow of the Erdtree har en lett modus

Elden Ring sin Shadow of the Erdtree-utvidelse har vært en av FromSoftwares mest kontroversielle utgivelser til dags dato. Mens vi elsket det i vår anmeldelse, har noen vært kritiske til spillets vanskelighetsgrad og sagt at det har gått for langt.

Det eneste alternativet for noen spillere ser ut til å være å lage en cheesy build eller bruke Spirit Ashes, noe som blir sett på som dårlig form av FromSoftware-puristene. Men hvis du ikke bryr deg om hvordan du slår DLC, og bare vil ha det gjort, så har Belger en mod for deg.

Skaperen har laget en Easy Shadow of the Erdtree-mod, som reduserer all fiendens skade med 25%. Dette betyr fortsatt at du bare kan ta noen få treff, men vil forhåpentligvis gi deg mer tid til å lære deg angrepene for sjefene før du ender opp med å ødelegge kontrolleren din.

Har du slått Shadow of the Erdtree ennå?