Elden Ring: Shadow of the Erdtree har vært under utvikling i over et år.

Et nytt innlegg på en FromSoftware-arbeiders LinkedIn-profil bekrefter at Elden Rings Shadow of the Erdtree-utvidelse har vært i arbeid siden senest april 2022, noe som betyr at den har vært under utvikling i litt over et år.

Det ser ut til at FromSoftware ønsket å kapitalisere på den monumentale suksessen til Elden Ring raskt siden dette tilsier at studioet begynte å jobbe med utvidelsen bare et par måneder etter at selve spillet ble lansert.

Dette peker på at det allerede har blitt gjort betydelig arbeid på Shadow of the Erdtree, noe som forhåpentligvis betyr at vi vil se en utgivelsesdato som kommer raskere enn vi først spådde. Selvfølgelig er FromSoftwares prioritet Armored Core VI: Fires of Rubicon akkurat nå, men kort tid etter at spillet lanseres kan vi forhåpentligvis få Shadow of the Erdtree, kanskje til og med før 2024.

Er du hypet for Shadow of the Erdtree?