Elden Ring: Shadow of the Erdtree kuttes fra stor spillprisutdeling

Er en utvidelse et spill? Bør det regnes som et nytt spill i år hvis originaltittelen ble utgitt for to år siden? Dette er spørsmål som har vært heftig debattert i spillmiljøet siden Shadow of the Erdtree ble plassert på listen over årets spill under The Game Awards.

Mens The Game Awards har stått fast på at Shadow of the Erdtree kan regnes som et nytt spill, har BAFTA gått i motsatt retning og sagt at det ikke vil være kvalifisert i kategorien for beste spill. Det betyr imidlertid ikke at vi ikke vil se det vinne noe.

I en samtale med Eurogamer bekreftet en talsperson for BAFTA at "Best Game-kategorien anerkjenner spesielt komplette spill som er utgitt for første gang det siste året. DLC, sammen med andre oppdateringer og forbedringer som er gjort til spill som opprinnelig ble utgitt før 25. november 2023, er en del av vurderingen i kategorien Evolving Game."

BAFTA tillater heller ikke remastere å bli vurdert, og plasserer bare remakes i utvalgte kategorier. Det er langt fra The Game Awards' tilnærming, men hva synes du om det?