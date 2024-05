Elden Ring: Shadow of the Erdtree-skjermbilder lekker på nettet

HQ

Vi er mindre enn en måned unna Elden Ring: Shadow of the Erdtree, og etter en ny trailer som gir oss flere detaljer om historien ser det ut til at noen lekkede skjermbilder viser mer av verdenen vi skal utforske i spillet.

En ny region vil bli åpnet opp for oss når vi setter foten inn i utvidelsen, og mens noen av disse skjermbildene viser steder vi har sett før i trailere, er det noen interessante nye landskap å se på.

Det er et nydelig blått blomsterfelt med ruiner spredt rundt, og en flott struktur som ser ut til å bli holdt høyt oppe i himmelen. Heldigvis avslører ikke disse skjermbildene noe om historieelementer eller overraskende fiender, så du trenger ikke å unngå spoilere over hele internett ennå.